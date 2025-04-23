Kocaeli'den gönderilen mobil afet tırı İstanbul'da sıcak çorba dağıtacak

Açıklamada, gerek duyulması halinde daha fazla yardımla İstanbulluların yanında olunacağı belirtilerek, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ek olarak ilçe belediyeleri de İstanbul'a destek sağladı. Körfez, Gölcük, Kartepe, Başiskele ve Dilovası belediyeleri de İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için seferberlik başlattı. İlçe belediyeleri toplamda 6 bin kişilik çorba dağıtımı yapacak. Gerekli görülmesi durumunda yardımlar artırılacak." ifadelerine yer verildi.



