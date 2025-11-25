Koçhisar Barajı'nda kullanılabilir su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 1'in altına düştü

Sulamanın yanı sıra Çorum Belediyesinin yıllık 12 milyon, Alaca Belediyesinin de 3 milyon metreküp suyu Koçhisar Barajı'ndan temin ettiğini belirten Arslan, dolayısıyla Koçhisar Barajı'nın önemli bir kaynak olduğunu kaydetti.





Barajın bugüne dek hiç tam kapasiteye ulaşamadığını dile getiren Arslan, "İlk su tutulduğunda bu rakama yaklaşılmıştı fakat son yıllarda yaşanan kuraklık su seviyesini ciddi şekilde düşürdü. Bugün itibarıyla suyumuz bayağı azalmış durumda. Aktif olarak kullanılabilir oranı baz alırsak yüzde 0,4 doluluk oranı var. Ancak su alma yapısının alt kısmı içme suyuna uygun olmadığı için bu kısım kullanılamıyor. Kullanılmayan kısmı da eklersek su rezervi yüzde 25. Bunu dikkate almazsak kullanılabilir oran çok düşük, yüzde 0,4 dolaylarında." dedi.





Arslan, Koçhisar Barajı'nın çevredeki köylerle birlikte yaklaşık 250 bin dekar alanda sulu tarım yapılmasına olanak sağladığını vurguladı.







