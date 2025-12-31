Körfez'de büyük ayrışma

Yüksek faize rağmen konutta satış rekoru

Yüksek kredi faizlerine rağmen Türkiye'de konut satışları, yılı rekorla kapatmaya hazırlanıyor. Ocak-kasım dönemini kapsayan 11 ayda konut satışı, yüzde 13,3 artışla 1 milyon 434 bin 133 oldu. Veriler konut talebinin güçlü seyrine işaret ederken, aralıktaki satışlarla birlikte 2020'deki 1,5 milyon rakamının aşılmasına kesin gözüyle bakılıyor.