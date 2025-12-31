Yeni Şafak
Körfez'de büyük ayrışma

31/12/2025, Çarşamba
Yüksek faize rağmen konutta satış rekoru

Yüksek kredi faizlerine rağmen Türkiye'de konut satışları, yılı rekorla kapatmaya hazırlanıyor. Ocak-kasım dönemini kapsayan 11 ayda konut satışı, yüzde 13,3 artışla 1 milyon 434 bin 133 oldu. Veriler konut talebinin güçlü seyrine işaret ederken, aralıktaki satışlarla birlikte 2020'deki 1,5 milyon rakamının aşılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Suudi Arabistan Yemen’de BAE’yi vurdu

Şubat 2011’de başlayan halk ayaklanması sonrası Ali Abdullah Salih rejiminin devrilmesinin ardından İran ve Arap ülkelerinin müdahalesiyle fiilen ikiye bölünen Yemen’de gerilim artıyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu kuvvetleri, Yemen’in güneyindeki Hadramut’ta Birleşik Arap Emirlikleri’nin desteklediği güçleri vurdu. Koalisyon, 24 saat süre verirken akşam saatlerinde BAE çekileceğini ilan etti.

Galatasaray'a yeni orta saha

Orta sahaya takviye planlayan Galatasaray, Feyenoord’un yıldızı Quinten Timber için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 24 yaşındaki oyuncuyu uygun bedelle kadroya katmayı hedefliyor.

