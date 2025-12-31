Körfez'de büyük ayrışma

Yeni Şafak Gazetesi'nin 31 Aralık 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yüksek faize rağmen konutta satış rekoru
Yüksek kredi faizlerine rağmen Türkiye'de konut satışları, yılı rekorla kapatmaya hazırlanıyor. Ocak-kasım dönemini kapsayan 11 ayda konut satışı, yüzde 13,3 artışla 1 milyon 434 bin 133 oldu. Veriler konut talebinin güçlü seyrine işaret ederken, aralıktaki satışlarla birlikte 2020'deki 1,5 milyon rakamının aşılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Suudi Arabistan Yemen’de BAE’yi vurdu
Şubat 2011’de başlayan halk ayaklanması sonrası Ali Abdullah Salih rejiminin devrilmesinin ardından İran ve Arap ülkelerinin müdahalesiyle fiilen ikiye bölünen Yemen’de gerilim artıyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu kuvvetleri, Yemen’in güneyindeki Hadramut’ta Birleşik Arap Emirlikleri’nin desteklediği güçleri vurdu. Koalisyon, 24 saat süre verirken akşam saatlerinde BAE çekileceğini ilan etti.
Galatasaray'a yeni orta saha
Orta sahaya takviye planlayan Galatasaray, Feyenoord’un yıldızı Quinten Timber için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 24 yaşındaki oyuncuyu uygun bedelle kadroya katmayı hedefliyor.