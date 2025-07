'Köroğlu' ismini verdiği bir gözü görmeyen atıyla Erciyes'in yamaçlarındaki bahçeleri sürüyor

"At gerçekten bir dosttur, arkadaştır"





Günek, atının bir gözünün doğuştan görmediği için ismini "Köroğlu" koyduğunu belirterek, onun yol arkadaşı ve kardeş kadar yakın olduğunu dile getirdi.

Atın insana en yakın hayvan olduğunu kaydeden Günek "At sevgiye çok muhtaçtır. Sevdiğin zaman o da seni sever. Muhabbet edersin, konuşursun, sohbet edersin ve emin ol at insanı çok iyi anlar. İnsanın her şeyine hemhal olur. At gerçekten bir dosttur, arkadaştır." dedi.