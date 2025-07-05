'Köroğlu' ismini verdiği bir gözü görmeyen atıyla Erciyes'in yamaçlarındaki bahçeleri sürüyor

"Hayvanla işlenen toprak, bereketli ve verimli oluyor"





Yaptığı işle bağ ve bahçelerin daha verimli olduğunu ifade eden Günek, şunları kaydetti:





"Geçmişte ecdatlar öküz çiftinin çok bereketli olduğunu söylerdi. Bunun ana nedeni aslında kullandığımız kara sabanın toprakta fay hattı oluşturmaması. Makineler daha derine dalıp ham toprak çıkarttığı için toprağı bereketsizleştiriyor, verimsizleştiriyor. Hayvanla işlenen toprak, bereketli ve verimli oluyor."