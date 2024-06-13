Köyde çıkan yangında 10 ev alevlere teslim oldu

Kastamonu'nun Araç ilçesinin Susuz köyüne bağlı Ispahalar Mahallesi'nde çıkan yangında 10 ev yandı. İhbar üzerine olay yerine giden Kastamonu ve Karabük itfaiye ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait arozözler yangına müdahale etti.

1 / 7 Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında 10 ev yandı.

2 / 7 İlçenin Susuz köyüne bağlı Ispahalar Mahallesi'nde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

3 / 7 İhbar üzerine olay yerine giden Kastamonu ve Karabük itfaiye ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait arozözler yangına müdahale etti.

4 / 7 İlk belirlemelere göre köyde 10 ev kullanılamaz hale geldi.



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6 / 7 Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.