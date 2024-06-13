|
Gündem

Köyde çıkan yangında 10 ev alevlere teslim oldu

17:59 - 13/06/2024 Perşembe
AA

Kastamonu'nun Araç ilçesinin Susuz köyüne bağlı Ispahalar Mahallesi'nde çıkan yangında 10 ev yandı. İhbar üzerine olay yerine giden Kastamonu ve Karabük itfaiye ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait arozözler yangına müdahale etti.

1/ 7

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında 10 ev yandı.

2/ 7

İlçenin Susuz köyüne bağlı Ispahalar Mahallesi'nde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

3/ 7

İhbar üzerine olay yerine giden Kastamonu ve Karabük itfaiye ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait arozözler yangına müdahale etti.

4/ 7

İlk belirlemelere göre köyde 10 ev kullanılamaz hale geldi.


5/ 7
6/ 7

Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

7/ 7
#Kastamonu
#Susuz
#Araç
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kurban yatırma tekniği: Kurbanlık hayvan nasıl yatırılır?