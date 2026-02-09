Yeni Şafak
Kritik eşikten döndü: Sapanca Gölü’nde su seviyesi yükseldi

18:599/02/2026, Pazartesi
G: 9/02/2026, Pazartesi
Sakarya’da son günlerde etkili olan yağışlar ve devreye alınan alternatif su kaynakları, Sapanca Gölü’nde sevindirici bir artış sağladı. Uzun süredir düşük seviyelerle gündeme gelen gölün su kotu 30 santimetre yükselerek 28,71 metreye çıktı. Yetkililer, bu artışın bölgenin su arzını geçici de olsa rahatlattığını vurguluyor.

Türkiye’nin önemli içme suyu rezervlerinden biri olan Sapanca Gölü, Sakarya’da etkili olan yağışların ardından yeniden toparlanma sinyali verdi. Yağmur sularının altyapı sistemleri üzerinden kaynaklara yönlendirilmesi ve alternatif besleme hatlarının devreye alınmasıyla göl seviyesi 28,71 metreye ulaştı. Bu yükseliş, gölün son dönemde gördüğü en düşük seviyelerin ardından dikkat çekici bir iyileşme olarak kayda geçti.

Altyapı çalışmaları etkisini gösterdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, sağanak yağışların suya dönüşmesinde kritik rol oynadı. Kurum tarafından yapılan düzenlemeler sayesinde yağmur suları sorunsuz biçimde havzaya aktarılırken, göl üzerindeki baskı da belirgin şekilde azaldı.

150 milyon metreküp su kazancı

Yetkililerin paylaştığı verilere göre, 30 santimetrelik artış Sapanca Gölü’ne yaklaşık 150 milyon metreküp ek su sağladı. Bu miktar, Sakarya’nın ortalama üç aylık su tüketimine denk geliyor. Uzun süredir 28,41 metre ile tarihinin en düşük seviyelerinden birini gören göl için bu tablo önemli bir nefes alma anlamı taşıyor.


Yağış beklentisi ve tasarruf çağrısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri, önümüzdeki günlerde beklenen yağışların göl seviyesine ek katkı yapabileceğine işaret ediyor.


Buna rağmen yetkililer, mevcut artışın kalıcı olabilmesi için su tasarrufunun hayati önem taşıdığını vurgulayarak Sapanca Gölü’nün korunmasının ortak sorumluluk olduğunun altını çiziyor.


#sapanca gölü
#sakarya
#su seviyesi
#yağışlar
#alternatif su kaynakları
#su kotu
#su arzı
#kuraklık
#doğal kaynaklar
#çevre
