Kritik eşikten döndü: Sapanca Gölü’nde su seviyesi yükseldi

150 milyon metreküp su kazancı

Yetkililerin paylaştığı verilere göre, 30 santimetrelik artış Sapanca Gölü’ne yaklaşık 150 milyon metreküp ek su sağladı. Bu miktar, Sakarya’nın ortalama üç aylık su tüketimine denk geliyor. Uzun süredir 28,41 metre ile tarihinin en düşük seviyelerinden birini gören göl için bu tablo önemli bir nefes alma anlamı taşıyor.