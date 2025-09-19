Yeni Şafak
04:0019/09/2025, Cuma
G: 19/09/2025, Cuma
Yeni Şafak Gazetesi'nin 19 Eylül 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 19 Eylül 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Krizin ana nedeni Maliye'nin göz yumduğu vergisiz döviz düzeni

Gelir Vergisi Kanunu 75, 80, 82. maddeleri kapsamında döviz kazançlarının vergiye tabi olması gerekirken, Maliye Bakanlığı bu hükümlere rağmen bireylerin yüklü miktardaki döviz kazançlarından vergi almıyor. Yıllardır süren vergisiz döviz düzeni, Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı ekonomik çalkantıların ana nedeni olarak öne çıkıyor. Ekonomiyi kıskaca alan vergisiz döviz düzeni enflasyonu körüklüyor, faizleri yükseltmek için koz olarak kullanılıyor. Borsa çalkantılarına neden olan, Türk Lirası’nın değerini eriten ve itibar kaybına neden olan vergisiz döviz düzenine son verme görevi Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda olmasına rağmen bu konuda idari sorumluluktan kaçınılması dikkat çekiyor. Bireysel döviz kazançlarına %25 vergi uygulanırsa spekülasyon son bulur, dövize talep azalır, Türk Lirası’na güven artar, yüksek faize gerek kalmaz ve enflasyonun ateşi söner.


Aslan'da 'dev' hüsran

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında, deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt’a mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, Yunus Akgün’le öne geçse de Davinson Sanchez (kk), Can Uzun, Burkardt (2) ve Knauff'ın gollerine engel olamayarak Devler Ligi’ne farklı yenilgi ile başladı.

