Küllerimizden yeniden doğduk

Dün 53 bin 697 vatandaşın hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümüydü. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan 11 şehirde tam 455 bin konut inşa edildi. Osmaniye’deki anma töreninde vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk. Türkiye'mizin gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdik” dedi.