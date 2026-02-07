Yeni Şafak Gazetesi'nin 07 Şubat 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
TOKİ tarih yazdı: 10 yıllık işi üç yılda yaptı
42 yılda 1,9 milyon konut üreten TOKİ, deprem bölgesinde yalnızca 3 yılda 455 bin konutu tamamlayıp teslim etti. Normal üretim temposunun yaklaşık 3 katına çıkan bu hız, Türkiye tarihinin en büyük konut seferberliklerinden biri olarak kayda geçti.
Küllerimizden yeniden doğduk
Dün 53 bin 697 vatandaşın hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümüydü. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan 11 şehirde tam 455 bin konut inşa edildi. Osmaniye’deki anma töreninde vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk. Türkiye'mizin gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdik” dedi.
Her şeyimi vereceğim
Beşiktaş, Agbadou’ya kavuştu. Kartal'ın 18 milyon avroya aldığı Fildişili stoper, “Gösterilen sevgiye çok teşekkür ediyorum. Sahada her şeyimi vereceğim” dedi.