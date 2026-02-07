Yeni Şafak
04:007/02/2026, Cumartesi
G: 7/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak Gazetesi'nin 07 Şubat 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 07 Şubat 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

TOKİ tarih yazdı: 10 yıllık işi üç yılda yaptı

42 yılda 1,9 milyon konut üreten TOKİ, deprem bölgesinde yalnızca 3 yılda 455 bin konutu tamamlayıp teslim etti. Normal üretim temposunun yaklaşık 3 katına çıkan bu hız, Türkiye tarihinin en büyük konut seferberliklerinden biri olarak kayda geçti.

Dün 53 bin 697 vatandaşın hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümüydü. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan 11 şehirde tam 455 bin konut inşa edildi. Osmaniye’deki anma töreninde vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk. Türkiye'mizin gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdik” dedi.

Her şeyimi vereceğim

Beşiktaş, Agbadou’ya kavuştu. Kartal'ın 18 milyon avroya aldığı Fildişili stoper, “Gösterilen sevgiye çok teşekkür ediyorum. Sahada her şeyimi vereceğim” dedi.

