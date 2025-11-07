İklim krizi nedeniyle kuraklık tehdidi yaşandığını belirten Yaran, "Bu böcekler Antep fıstığı bitkisinin yapraklarında bitki öz suyuyla beslenen böceklerdir, insan sağlığına ya da diğer hayvanların sağlığına herhangi bir olumsuz etkileri bulunmamaktadır. Bu bitkiler yabanıl bitkilerden ziyade sadece Antep fıstığına özgü bir türdür. İnsanların bu noktada korkmasını gerektirecek herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Zaman içerisinde popülasyonları da zaten kendiliğinden düşecektir. Vatandaşlar mümkün olduğunca havalarında serinlemesiyle beraber pencerelerini açmasınlar. Bu sinekleri içeriye almadan mücadele edebilirler. Sineklerin popülasyon yoğunluğu çok yüksek olduğu için ilaçlamayla ya da başka bir önlemle sineklerle mücadele etmek mümkün değil ve birkaç gün içerisinde de havaların soğumasıyla beraber popülasyon yoğunluklarının düşeceğini ve insanları rahatsız eder pozisyondan çıkacağını düşünüyoruz. Onun dışında çevreye verdiği herhangi bir zarar yoktur" şeklinde konuştu.



