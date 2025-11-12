'Kuzgun' detayı dikkat çekti: Kastamonu'da 9 gündür kayıp olarak aranan anne ve oğlunun cansız bedeni böyle bulundu

"Arazi şartları çok zor, o bölgeye bir insanın gitmesi çok güç"





Kuzgun kuşlarının uçtuğu noktaya yöneldiklerinde kadının cesedini bulduklarını ifade eden Çelik, "’Bu hayvanlar burada boşuna dolaşmıyor’ dedik. Sonrasında kuzgun kuşunun dolaştığı yerlere bakınca, oturduğumuz yerin hemen 100 metre yukarısında kadının cesedine ulaştık. Arazi şartları çok zor, o bölgeye bir insanın gitmesi çok güç. Nasıl oraya gitmişler bilemiyorum, bir şey diyemiyorum. Çok engebeli bir arazi, inişleri çıkışları çok zor. Kadının cesedi, ormanlık alanda çalılık bir yerde, ağacın dibinde bulundu. Biz, kadının cesedini ararken o bölgede çok zor yürüdük, arazi şartları gerçekten çok kötüydü. O derenin kenarında pek insan bulunmaz. Olay yerine çok nadir insan iner diye düşünüyorum, çünkü cenazeler çok tenha bir noktada bulundu" diye konuştu.