Lapa lapa kar geliyor: Meteoroloji’den 17 il için kritik uyarı İstanbul’a Cumartesi alarmı

Kış geri geliyor… Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre bazı illerde sağanak ve karla karışık yağmur etkili olacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ tehlikesi sürüyor. Meteoroloji ve AKOM’dan İstanbul’a uyarı: Cumartesi gününden itibaren şehirde şiddetli rüzgar ve sağanak yağış bekleniyor, sıcaklıklar 10 derece altına düşecek. Cuma günü ise 17 ilde kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Mart 2026 tarihli hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, perşembe günü yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Van çevrelerinin hafif kar yağışlı; akşam ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Çığ tehlikesine dikkat
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.
17 il için kar uyarısı
Meteoroloji'den alınan verilere göre cuma günü 17 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının Kastamonu, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Bayburt, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da etkili olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul'da cumartesi gününe dikkat
Öte yandan İstanbul için haftalık hava durumu raporunu yayınlayan Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) ise Cumartesi gününden itibaren şiddetli rüzgarın etkili olacağını, yer yer sağanak yağışın süreceğini ve sıcaklıkların 10 derece altına düşeceği belirtildi.
AKOM açıklamasında şöyle denildi:
İstanbul'da hafta boyunca hafif yerel yağışlar dışında ciddi bir yağış beklenmezken havada güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı öngörülüyor. Halihazırda 12-14°C aralığında seyreden sıcaklıkların Cumartesi gününden itibaren rüzgarın kuzeyli (Poyraz) yönlerden kuvvetlenmesi (20-50km/s) ile birlikte 10°C'lerin altına kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.