Lapa lapa kar geliyor: Meteoroloji’den 17 il için kritik uyarı İstanbul’a Cumartesi alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Mart 2026 tarihli hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, perşembe günü yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Van çevrelerinin hafif kar yağışlı; akşam ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.