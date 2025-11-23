LGBT CHP'nin programında

İmar kaynaklı değer artışının yüzde 90'ı kamuya

Arsa sahibinin talebi üzerine yapılan imar planı değişikliği sonucunda yaşanan değer artışının yüzde 90’ı kamuya gelir olarak aktarılacak. Değer artış payını peşin ödeyecekler için yüzde 10 indirim uygulanacak. İsteyen mülk sahipleri taksitle ödeyebilecek. Yeni düzenlemeyle, şehirlerin plansız büyümesi ve keyfi imar değişikliklerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.



