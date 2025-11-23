LGBT CHP'nin programında

Yeni Şafak Gazetesi'nin 23 Kasım 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
İmar kaynaklı değer artışının yüzde 90'ı kamuya
Arsa sahibinin talebi üzerine yapılan imar planı değişikliği sonucunda yaşanan değer artışının yüzde 90’ı kamuya gelir olarak aktarılacak. Değer artış payını peşin ödeyecekler için yüzde 10 indirim uygulanacak. İsteyen mülk sahipleri taksitle ödeyebilecek. Yeni düzenlemeyle, şehirlerin plansız büyümesi ve keyfi imar değişikliklerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
CHP LGBT’yi parti programına aldı
CHP, LGBT sapkınlığını yaygınlaştırmayı parti programına aldı. “Cinsel yönelimin” adeta kutsandığı programda, “Evde, okulda, iş yerinde, siyasal yaşamda, kısacası hayatın her alanında eşitliği sağlayacak somut adımlar atılacaktır” denildi.
Aslan evinde huzur buldu
Süper Lig’de 19 maçlık yenilmezlik serisini Kocaelispor deplasmanında kaybeden lider Galatasaray, 13. haftada RAMS Park’ta ağırladığı Gençlerbirliği’ni geriye düştüğü maçta mağlup ederek 2 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Osimhen’in yokluğunda İcardi, Barış ve İlkay’ın golleriyle kazanan Cimbom, Gilloise ve F.Bahçe maçları öncesi moral buldu.