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Mardin'deki 1700 yıllık Mor Evgin Manastırı zamana meydan okuyor

Mardin'deki 1700 yıllık Mor Evgin Manastırı zamana meydan okuyor

11:2615/05/2025, Perşembe
AA
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Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Bagok Dağı yamacında yer alan Mor Evgin (Augin) Manastırı, tarihi ve mimarisiyle ilgi görüyor. Milattan sonra 363 yılından önce inşa edildiği tahmin edilen manastır, genel görünümüyle Sümela Manastırı'nı andırıyor.

Nusaybin'e 25 kilometre mesafede bulunan ve Roma Dönemi'nde inşa edilen yaklaşık 1700 yıllık yapı, bölgedeki diğer manastırlardan mimari açıdan farklılık gösteriyor.

Mor Evgin Manastırı, aynı zamanda Türkiye'nin en ağır çanına da ev sahipliği yapıyor.

Yaklaşık 1 ton 298 kilogram ağırlığındaki bu çan, manastırın en dikkat çekici unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Tarihi ve kültürel mirasıyla bölgenin önemli yapılarından biri olan Mor Evgin Manastırı, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

#Mardin
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