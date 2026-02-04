Yeni Şafak
Marketlerde satılan dönerden at ve eşek eti çıktı: Bakanlık firmayı ifşa etti

Marketlerde satılan dönerden at ve eşek eti çıktı: Bakanlık firmayı ifşa etti

17:154/02/2026, Çarşamba
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği kontrollerin ardından yayımladığı güncel taklit veya tağşiş yapılan ürünler listesinde dikkat çeken bir bulgu yer aldı. Bakanlık denetimlerinde, zincir marketlerde kampanyalı olarak satılan dana döner ürününde at ve eşek eti tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. 

Bakanlık tarafından kamuoyu ile paylaşılan güncel listede, bazı zincir marketlerde de satışı yapılan bir ürüne ilişkin dikkat çeken bir tespit yer aldı.

 Denetimler sırasında, bir döner markasında mevzuata aykırı bir içerik belirlendi.

Kampanyalı satış yapmışlar

Açıklanan bulgulara göre, "Bu hafta sonuna özel ekstra indirim" ifadeleriyle zincir markette kampanyaya sokulan Anket Pişmiş Dana Döner ürününde tek tırnaklı et tespit edildi. Ürünün etiketinde "dana döner" ibaresi yer almasına rağmen, yapılan analizler sonucunda mevzuata aykırı içerik bulunduğu belirtildi.

Bakanlıktan net mesaj: Denetimler devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, kamuoyuyla paylaştığı liste sonrası yaptığı değerlendirmede, gıda güvenliğini tehlikeye atan uygulamalara karşı taviz verilmeyeceğini vurguladı. Söz konusu ürün ve ilgili firmalar hakkında yasal sürecin başlatıldığı, işlemlerin mevzuat çerçevesinde yürütüleceği bildirildi.

