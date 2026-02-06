Marmaris’te sağanak etkili oldu: Su baskınları oluştu

Ayrıca Marmaris ilçe merkezinde de bir kafenin yağışlardan dolayı çatısının çöktüğü belirtildi. Bir çok eve su bastığı öğrenilirken, bir aracın suya kapılması ile ilgili çalışma başlatıldı. Öte yandan Marmaris Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz’da devrilen ağaç yolu kapattı. Sağanak yağışlı havanın önümüzdeki saatlerde de devam etmesi bekleniyor.