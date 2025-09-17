Yeni Şafak
Mersin'de 5 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürmüştü: Cani annenin ifadesi tüyler ürpertti

17:3117/09/2025, Çarşamba
AA
IHA
Mersin’de 5 yaşındaki oğlunu 8 yerinden bıçaklayarak öldüren anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Talihsiz çocuk gözyaşlarıyla toprağa verilirken cani annenin ifadesi kan dondurdu.

Akıllara durgunluk veren olay, önceki gün merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi.

Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 27 yaşındaki Revşan D., 5 yaşındaki oğlu Mert Veysel K.’yi bıçakladı. Ağır yaralanan küçük çocuk, yakınlarının yardımıyla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, anne Revşan D.’yi suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Savunması kan dondurdu

Revşan D.'nin, olaydan önce evde bağırarak "Evi cinler sardı, ben gidersem çocuğum ne olacak" diyerek Veysel'i tuvalete götürüp, önce boğazını kestiği ardından 8 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü tespit edildi.

