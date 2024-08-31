Mersin'de limon paketleme tesisi küle döndü

Mersin'in Erdemli ilçesinde limon depo ve paketleme tesisinde çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yaklaşık 4 süren çalışma sonucu söndürülen yangın iş yerinde büyük çapta hasara yol açtı.
Limonlu Mahallesi'ndeki paketleme tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Arazözlerin de yönlendirildiği işletmedeki yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü tesiste hasara yol açan yangının nedeni araştırılıyor.