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Mersin'de limon paketleme tesisi küle döndü

09:00 - 31/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 08:41 - 31/08/2024 Cumartesi
AA

Mersin'in Erdemli ilçesinde limon depo ve paketleme tesisinde çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yaklaşık 4 süren çalışma sonucu söndürülen yangın iş yerinde büyük çapta hasara yol açtı.

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﻿Limonlu Mahallesi'ndeki paketleme tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



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Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.



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Arazözlerin de yönlendirildiği işletmedeki yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.



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Ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü tesiste hasara yol açan yangının nedeni araştırılıyor.



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#Mersin
#Erdemli
#Yangın
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