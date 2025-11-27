Yeni Şafak
Mide bulandıran görüntü: Denetimde ortaya çıktı, hepsi tek tek kayıt altına alındı

27/11/2025, Perşembe
G: 27/11/2025, Perşembe
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde zabıta ekiplerinin fırınlara yönelik gerçekleştirdiği denetimde mide bulandıran görüntüler ortaya çıkarken 2 fırın mühürlendi. Denetim esnasında zabıta ekiplerinin gördükleri böcek türlerini tek tek saymalarıysa dikkat çekti.

Halk sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Zabıta ekipleri geçtiğimiz günlerde Kırıkhan kent merkezinde hizmet fırınlara yönelik gece 04.00 sıralarında operasyon gerçekleştirdi.


Mide bulandıran görüntülerin ortaya çıktığı fırınlardan 2’si zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken fırınların haliyse kamerayla kaydedildi.

Bir fırında gördükleri böcekler karşısında şaşkınlık yaşayan zabıta ekipleri; kalorifer böceği, gümüş böceği ve karınca başta olmak üzere böcekleri saymakla bitiremedi.

İşte o dehşete düşüren görüntü...

