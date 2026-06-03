Milyonları ilgilendiren süresiz nafakada tarih belli oldu: Anayasa Mahkemesi karar verecek

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren ve uzun süredir kamuoyunun tartışma gündeminin ilk sıralarında yer alan "süresiz nafaka" uygulamasında kritik gün geldi çattı. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nda yer alan ve boşanma sonrası eşe süresiz nafaka ödenmesini öngören düzenlemenin iptal istemini karara bağlamak üzere toplanıyor. Vereceği karar ile aile hukukunda yeni bir dönemin kapılarını aralayabilecek olan Yüksek Mahkeme, bu dosyayı yarınki Genel Kurul gündeminde inceleyecek.
Türk hukuk sisteminin ve boşanma davalarının yıllardır en çok tartışılan konularından "süresiz nafaka" uygulamasında nefesler tutuldu. Binlerce nafaka yükümlüsünün ve hak sahibinin gözü kulağı, yarın Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak kritik karara çevrildi. Yıllara yayılan mağduriyet iddiaları ve kazanılmış hak tartışmalarının gölgesinde Yüksek Mahkeme, eşe süresiz nafaka ödenmesini öngören yasal düzenlemenin iptal istemini esastan görüşmek üzere toplanıyor.
Gözler çıkacak kararda
Antalya 12. Aile Mahkemesi, 2025'te baktığı bir davada, 4721 sayılı Türk Medeni
Kanunu'nun 175. maddesinde hüküm altına alınan yoksulluk nafakasının "süresiz olması"na ilişkin düzenlemenin iptali için AYM'ye başvurdu.
Yüksek Mahkeme, başvuruyu yarınki Genel Kurul gündemine aldı.
Başvuruyu esastan görüşecek olan AYM, ilgili düzenlemenin iptaline, iptal isteminin reddine ya da başvurunun ertelenmesine karar verebilecek.
Türk Medeni Kanunu'nun "yoksulluk nafakası" başlıklı 175. maddesi, "Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz." hükmünü içeriyor.
Süresiz nafaka kalkacak mı?
Daha önce gündeme gelen iddialara göre süresiz nafaka uygulaması sona erecek. Bu kapsamda nafakanın altı sınırının da 5 yıl olması planlanıyor.
Uzun süreli evliliklerde ise hakime nafaka süresi konusunda insiyatif tanınacak. Bu durumlarda evlilik süresinin yarısı esas alınacak. Örneğin 20 yıllık bir evlilik sona ererse 10 yıl nafaka verilebilecek.
Yargılamada yeni dönem
Öte yandan yargılama süreçlerinin hızlanması için çalışmalar yapılıyor. Hakim, artık hukuki konunun tespiti konusunda bilirkişiye başvuramayacak. Ayrıca, duruşma araları 3 ayı geçmeyecek.
Eğer bir sonraki duruşma için süre 3 ayı geçiyorsa hakim, makul bir gerekçe yazmak zorunda olacak.