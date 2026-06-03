Milyonları ilgilendiren süresiz nafakada tarih belli oldu: Anayasa Mahkemesi karar verecek

Süresiz nafaka kalkacak mı?





Daha önce gündeme gelen iddialara göre süresiz nafaka uygulaması sona erecek. Bu kapsamda nafakanın altı sınırının da 5 yıl olması planlanıyor.





Uzun süreli evliliklerde ise hakime nafaka süresi konusunda insiyatif tanınacak. Bu durumlarda evlilik süresinin yarısı esas alınacak. Örneğin 20 yıllık bir evlilik sona ererse 10 yıl nafaka verilebilecek.