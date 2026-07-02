Milyonların gözü kulağı bu haberdeydi: TBMM'de kritik 'Af' mesaisi başlıyor

Kapsam ve şartlar netleşecek





Teklifin parlamentoya sunulmasının hemen ardından gözler, yapılacak resmi açıklamalara çevrilecek. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in, sürecin resmiyet kazanmasını takiben detaylı bir basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor. Bu toplantıda, kamuoyunun en çok merak ettiği konuların başında gelen affın tam olarak kimleri kapsayacağı, geri dönüş için hangi şartların aranacağı ve resmi başvuru takviminin nasıl işleyeceği gibi kritik başlıkların tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması bekleniyor.