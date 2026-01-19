Milyonların gözü yarın Meclis’te! Emekliye 20 bin TL, trafik magandasına 180 bin TL şoku: İşte madde madde yeni dönem

İşte yeni ceza tarifesi ve yaptırımlar:





Yol kesip saldırana: Trafikte saldırı amacıyla bir aracı ısrarla takip eden veya araçtan inen sürücülere 180 bin TL idari para cezası kesilecek. Ayrıca bu kişilerin ehliyetine 60 gün el konulacak ve araçları 30 gün trafikten menedilecek.





Plaka oyunu yapana: Plakanın okunmasını engelleyen veya sahte plaka kullananlara 140 bin TL ceza verilecek ve araç 30 gün bağlanacak.