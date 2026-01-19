Milyonların gözü yarın Meclis’te! Emekliye 20 bin TL, trafik magandasına 180 bin TL şoku: İşte madde madde yeni dönem

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni haftada ekonomiden trafiğe kadar hayatı değiştirecek iki dev düzenleme için toplanıyor. 20 Ocak'ta başlayacak görüşmelerde öncelik emekli maaşları ve trafik cezaları olacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen teklifle en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesi kesinleşirken, trafik cezalarında caydırıcılığı artıracak yeni tarife de resmen yasalaşmış olacak. Maganda terörüne 180 bin TL ceza ve ehliyetlere el koyma dönemini başlatan düzenlemenin tüm ayrıntıları belli oldu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), milyonların gözünü çevirdiği iki kritik düzenleme için 20 Ocak Salı günü mesaiye başlıyor. Emekli maaşlarının artırılmasından trafik cezalarındaki rekor artışlara kadar pek çok başlık Genel Kurul’un masasında olacak.
1. EMEKLİ MAAŞINDA RAKAM NETLEŞTİ: 20 BİN TL OLUYOR
Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen teklifin Genel Kurul’da yasalaşmasıyla birlikte emekliler için yeni dönem başlayacak.
En düşük aylık: 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltilecek.
Fark ödemesi: Yasa Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra, Ocak ayına ait zam farkları emeklilerin hesaplarına yatırılacak.
İşverene destek: Asgari ücret işveren desteği de bu paketle birlikte bin liradan bin 270 liraya çıkarılacak.
2. TRAFİKTE "MAGANDA" TERÖRÜNE REKOR CEZALAR: 180 BİN TL
Emekli maaşı düzenlemesinin ardından Genel Kurul, trafik cezalarını artıran kanun teklifini görüşmeye devam edecek. İlk 17 maddesi geçen hafta kabul edilen teklife göre, trafikte kuralları hiçe sayanlara uygulanacak cezalar cep yakacak.
İşte yeni ceza tarifesi ve yaptırımlar:
Yol kesip saldırana: Trafikte saldırı amacıyla bir aracı ısrarla takip eden veya araçtan inen sürücülere 180 bin TL idari para cezası kesilecek. Ayrıca bu kişilerin ehliyetine 60 gün el konulacak ve araçları 30 gün trafikten menedilecek.
Plaka oyunu yapana: Plakanın okunmasını engelleyen veya sahte plaka kullananlara 140 bin TL ceza verilecek ve araç 30 gün bağlanacak.
Ambulans engelleyene: Ambulansa yol vermeyenlere 46 bin TL ceza uygulanacak. (Teklifte ayrıca geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyenlere 15 bin TL ceza öngören bir madde de bulunuyor).
Makas ve yarış: Trafikte yarış yapanlara 46 bin TL ceza kesilecek.
Abartı egzoz ve gürültü: Çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran araç sürücülerine 16 bin TL ceza yazılacak.
Telefon kullanımı: Seyir halinde cep telefonu kullananlara 5 bin TL ceza uygulanacak.
3. EHLİYETLERE SÜRELİ EL KONULACAK
Yeni düzenleme sadece para cezasıyla sınırlı kalmıyor; kural ihlallerinde ehliyetlerin geri alınması da kolaylaşıyor:
Kırmızı ışık: Kırmızı ışıkta geçip kazaya neden olanların ehliyeti 60 gün alınacak. İade için psikoteknik rapor şartı aranacak.
Hız sınırı ihlali: Şehir içinde hız sınırını aşanlara kademeli ceza geliyor:
46-55 km/s aşımda: 30 gün,
56-65 km/s aşımda: 60 gün,
66 km/s ve üzeri aşımda: 90 gün süreyle ehliyet geri alınacak.
KOMİSYONLAR DA HAREKETLİ
Meclis’te sadece Genel Kurul değil, komisyonlar da çalışacak:
Suça Sürüklenen Çocuklar Komisyonu: Salı günü İstanbul Emniyeti yetkililerini, Perşembe günü ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ı dinleyecek.
İnsan Hakları Komisyonu: Katip üye seçimi için toplanacak.
Siyasi Partiler: Salı ve Çarşamba günleri parti grup toplantıları düzenlenecek ve liderler gündemi değerlendirecek.