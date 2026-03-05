Milyonluk mücevherlere milimetrik dokunuş

Demir, kuyumcu atölyeciliğinin altın, gümüş ve pırlanta gibi değerli eşyalara yapılan tamir ve tadilat işlemlerinin tamamını kapsadığını ifade etti.





Altının son yıllarda dünyanın en değerli madenlerinden biri haline geldiğini belirten Demir, "Sadece altın değil, üzerindeki pırlanta ve elmasıyla birlikte çok kıymetli malzemelerle çalışıyoruz. Bu nedenle işimizi yaparken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yıllardır bu mesleğin içindeyim. 100 bin dolarlık bir mücevheri de tamir ettik, çok daha düşük değerli bir ürünü de. Biz iş yaparken ürünün fiyatını değil, işin doğruluğunu düşünürüz" dedi.