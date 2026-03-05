Yeni Şafak
Milyonluk mücevherlere milimetrik dokunuş

14:545/03/2026, Perşembe
IHA
Samsun'da kuyumcu atölyelerinde değeri kimi zaman yüz binlerce doları bulan pırlanta ve altın mücevherler, ustaların milimetrik dokunuşlarıyla tamir edilip yeniden hayat buluyor.

Pırlanta, altın, elmas ve diğer değerli taşların tamir ve tadilatlarının yapıldığı kuyumcu atölyelerinde ustalar her gün büyük maddi değere sahip ziynet eşyaları üzerinde çalışıyor. Ancak ustalar, yaptıkları iş sırasında mücevherin değerini düşünmeden adeta sıradan bir metal üzerinde çalışıyormuş gibi dikkatle ve sabırla işlem yapıyor. 35 yıldır kuyumcu atölyesinde çalışan Yüksel Demir, mesleklerinin büyük dikkat ve ustalık gerektirdiğini belirterek, değerli mücevherlerle çalışırken en küçük hatanın ciddi kayıplara yol açabileceğini söyledi.

Demir, kuyumcu atölyeciliğinin altın, gümüş ve pırlanta gibi değerli eşyalara yapılan tamir ve tadilat işlemlerinin tamamını kapsadığını ifade etti.


Altının son yıllarda dünyanın en değerli madenlerinden biri haline geldiğini belirten Demir, "Sadece altın değil, üzerindeki pırlanta ve elmasıyla birlikte çok kıymetli malzemelerle çalışıyoruz. Bu nedenle işimizi yaparken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yıllardır bu mesleğin içindeyim. 100 bin dolarlık bir mücevheri de tamir ettik, çok daha düşük değerli bir ürünü de. Biz iş yaparken ürünün fiyatını değil, işin doğruluğunu düşünürüz" dedi.

"Bu meslekte her şey kıymetli"


Yüksek değerli mücevherlerle çalışırken tedirginliğin hata getireceğini vurgulayan Demir, "Bir eşyanın çok değerli olduğunu düşünerek işe başlarsanız tedirgin olursunuz ve hata yapabilirsiniz. Bu meslekte her şey kıymetli. Bu yüzden işe odaklanırız ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışırız" diye konuştu.

Mesleklerinin geleceğine de değinen Demir, kuyumculuğun insanlık var oldukça devam edeceğini belirtti. Çırak yetiştirmenin önemine dikkat çeken Demir, teknolojinin gençler üzerindeki etkisinin mesleğe ilgiyi azalttığını ancak buna rağmen yeni ustalar yetiştirmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Meslek Eğitim Merkezi’nde eğitim gören ve haftanın büyük bölümünü kuyumcu atölyesinde çırak olarak geçiren öğrenciler ise kuyumculuğun diğer mesleklere göre daha zor ancak oldukça keyifli olduğunu belirterek, ileride kendi atölyelerini açıp ustalık yapmak istediklerini ifade ettiler.

#Pırlanta
#Altın
#Elmas
