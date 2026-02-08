Misafirliğe gittiği evde öldürüldü: Komşu dehşeti anlattı

'BİRBİRLERİNİ BIÇAKLIYORLAR; 1 KİŞİ ÖLÜYOR'





İhabrda bulunan bina sakinlerinden birinin babası Mustafa Karabulut, "Gece saat 05.30 sıralarında polis gelerek zile bastı, bizim çocuklardan ifade almak için. Bizim çocuklar gördüklerini şöyle anlattı: 'Ev sahibi geldi, bizden acil ambulans ve polisi aramalarını' istediğini söyledi. Bizim çocuklardan birisi acil ambulans ve polisi arıyor. Ardından ambulans polis ve inceleme ekipleri geliyor. Masa kurmuşlar, içki içerken aralarında tartışma çıkıyor. Birbirlerini bıçaklıyorlar; 1 kişi ölüyor. Bıçakladıktan sonra öbürü de kaçıyor.İkisi de kiracı " dedi.