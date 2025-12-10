Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muş
Muş-Bulanık yolunda ulaşıma kar engeli: Jandarma ekipleri rampada mahsur kalan araçları tek tek kurtardı

Muş-Bulanık yolunda ulaşıma kar engeli: Jandarma ekipleri rampada mahsur kalan araçları tek tek kurtardı

07:2810/12/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
<p></p>

Muş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle rampada mahsur kalan araçlar jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Muş-Bulanık karayolu üzerindeki Kazanan rampasında etkisini artıran yoğun kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Kayganlaşan yolda ilerleyemeyen çok sayıda araç rampada mahsur kaldı.

Bölgede görevli jandarma, yolda kalan araçları iterek güvenli alana almaya çalıştı. Jandarma ve askeri personellerin yoğun çabasıyla trafik kısa sürede yeniden kontrollü olarak sağlandı.

Yoğun kar yağışının devam ettiği bölgede ekipler, sürücülere zincir takmaları ve kar lastiği kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.



#muş
#kar
#ulaşım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? 10 Aralık 2025 evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı