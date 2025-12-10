Muş-Bulanık yolunda ulaşıma kar engeli: Jandarma ekipleri rampada mahsur kalan araçları tek tek kurtardı

Muş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle rampada mahsur kalan araçlar jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Muş-Bulanık karayolu üzerindeki Kazanan rampasında etkisini artıran yoğun kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Kayganlaşan yolda ilerleyemeyen çok sayıda araç rampada mahsur kaldı.
Bölgede görevli jandarma, yolda kalan araçları iterek güvenli alana almaya çalıştı. Jandarma ve askeri personellerin yoğun çabasıyla trafik kısa sürede yeniden kontrollü olarak sağlandı.
Yoğun kar yağışının devam ettiği bölgede ekipler, sürücülere zincir takmaları ve kar lastiği kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.