Narin cinayetinde 18 dakikalık sır perdesi: Nevzat Bahtiyar'ın son ifadesine göre Narin'in cenazesinin taşındığı yol görüntülendi

Bahtiyar sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemedeki ifadesinde ise cesedi evinde çuvala koyup dere yatağına götürdüğünü ifade ederek, “Narin'in cesedinin bulunduğu çuvalı suyun kenarındaki doğal kayanın dibine yerleştirdim, üstüne bir taş koydum. Dışarıdan bakınca orada bir şey olduğu anlaşılmıyordu. Savcılıktaki, Salim ile ilgili 'Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm' şeklindeki ifadem doğrudur. Daha önce ifademde bu durumdan bahsetmemiştim çünkü Salim Güran'dan korkmuştum. Daha sonra kendi ikametimde Narin'in cesedini tek başıma çuvalın içerisine yerleştirdim. Arama faaliyetleri sırasında Salim ve yanındaki jandarma personeli, annemin avlusundaki eski kuyuya bakmaya geldiler. Narin'in cesedini gömdükten sonra ilk defa Salim ile burada yüz yüze geldik. Jandarma personeli olduğu için bana bir şey sormadı. Bunun haricinde Narin'in hiçbir akrabası bana Narin'in cesediyle ilgili hiçbir şey sormadı. Daha önce de arama kayıtlarım arttığı için kayıtlarımı silmiştim. Olay günü ile alakalı da kayıtlarımı kendim sildim. Kimsenin bu yönde telkin veya tavsiyesi olmadı. Bu durumdan dolayı pişmanım” dedi.

Nevzat Bahtiyar, 10 Eylül'de ‘Kasten öldürme suçuna iştirak'ten tutuklanarak cezaevine gönderildi.