Nisan ayında karla mücadele çalışması: 40 yol ulaşıma kapandı

Van'da gece etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar nedeniyle kent merkezi kısa sürede beyaza bürünürken kapanan yollara müdahale çalışması sürüyor. Gelen bilgilere göre kar kalınlığı şehir merkezinde 10 santimetre, yüksek ve kırsal kesimlerde ise 30 metreyi aştı.
BAŞKALE'DE 13 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KARDAN KAPANDI
Van'ın Başkale ilçesinde dün sabah saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışında 13 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Kar kalınlığının şehir merkezinde 10 santimetre, yüksek kesimlerde ise 30 metreyi geçtiği, araçların karla kaplandığı ilçede, Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Güne karla uyanan esnaf, belediye ekiplerine yardımcı olmak için iş yerlerinin önlerini temizledi. Bazı ağaçların da kar nedeniyle dalları kırılıp zarar gördü.
Nisan ayında etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Van-Başkale kara yolundaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi mevkisinde sürücüler, zor anlar yaşadı.
Kardan kayan bazı araçlar yolda kaldı kaldı. Karayolları ekiplerinin çalışmalarıyla yolda ulaşım tekrar sağlandı.
40 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Kırsalda daha fazla etkilisini gösteren kar yağışı nedeniyle Başkale ilçesinde 7 mahalle ve 6 mezra, Bahçesaray ilçesinde 2 mezra, Çaldıran ilçesinde 5 mahalle ve 2 mezra, Gürpınar ilçesinde 3 mahalle ve 8 mezra, Muradiye ilçesinde 1 mahalle ve 1 mezra ve Saray ilçesinde ise 5 mahalle yolu olmak üzere toplam 21 mahalle ve 19 mezra yolu ulaşıma kapandı.