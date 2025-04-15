Nisan ayında karla mücadele çalışması: 40 yol ulaşıma kapandı

40 yerleşim yeri ulaşıma kapandı





Kırsalda daha fazla etkilisini gösteren kar yağışı nedeniyle Başkale ilçesinde 7 mahalle ve 6 mezra, Bahçesaray ilçesinde 2 mezra, Çaldıran ilçesinde 5 mahalle ve 2 mezra, Gürpınar ilçesinde 3 mahalle ve 8 mezra, Muradiye ilçesinde 1 mahalle ve 1 mezra ve Saray ilçesinde ise 5 mahalle yolu olmak üzere toplam 21 mahalle ve 19 mezra yolu ulaşıma kapandı.