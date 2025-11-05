Yeni Şafak
Obruk oluştu evin duvarları çatladı: AFAD ekipleri inceleme başlattı

15:405/11/2025, Çarşamba
IHA
Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bir elma bahçesinde oluşan yaklaşık 1 metre derinliğinde obruklar ve bahçedeki evin duvarlarında da çatlakların oluşmasının ardından, bölgeye giden AFAD ekipleri inceleme başlattı.

Eğirdir ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi Çiçeklikaya mevkiinde bulunan bir elma bahçesinde, yaklaşık 1 metre derinliğinde obruklar meydana geldi. Obrukların çevresinde toprakta çökme izlerine rastlanırken, bahçe içerisinde yer alan evin duvarlarında da gözle görülür çatlaklar oluştu.

Olayın ardından bölgeye gelen Isparta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, alanda ön inceleme çalışması gerçekleştirdi. Yapılan ilk tespitlerde obrukların çevresinde zemin deformasyonu ve yapı duvarlarında ilerleyen çatlaklar bulunduğu belirlendi.

Bölge halkı, son günlerde meydana gelen bu gelişmeler karşısında tedirgin olduklarını ifade ederken, AFAD teknik ekibi daha kapsamlı bir çalışma yapılması için hazırlıklara başladı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, AFAD uzmanlarının 6 Kasım Perşembe günü bölgede "jeolojik ve zemin etüt çalışmaları" yaparak obrukların oluşum nedenini belirlemeye çalışacağı öğrenildi.

