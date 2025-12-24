Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eğitim
Öğrencilere müjde: Yeni eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi planlanıyor üniversitelerde süre düşüyor

Öğrencilere müjde: Yeni eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi planlanıyor üniversitelerde süre düşüyor

10:2324/12/2025, Çarşamba
G: 24/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

YÖK Başkanı Erol Özvar, yükseköğretimde lisans programlarının süresinin dört yıldan üç yıla düşürülmesine yönelik hazırlıkların üniversitelerle koordinasyon içinde devam ettiğini belirterek, bu değişikliğin mümkün olan en kısa zamanda uygulanmasının amaçlandığını ifade etti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerde uygulanan dört yıllık lisans eğitiminin üç yıla indirilmesine yönelik hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.


Yükseköğretimde kapsamlı bir değişim süreci yürüttüklerini belirten Özvar, artık güncelliğini kaybetmiş ve mezunlarına yeterli katkı sunmayan programların kademeli olarak kapatıldığını, buna karşılık yapay zekâ, dijitalleşme ve yeni teknolojiler odaklı bölümlerin sisteme dahil edildiğini dile getirdi.

YÖK’TEN ÖĞRENCİLERE MÜJDE: SÜRE İNDİRİLECEK!


Özvar, öğrencilerin toplamda yine sekiz dönemlik eğitimi tamamlayacağını, ancak daha yoğun ders planlamasıyla sürenin üç yıla sığdırılabileceğini söyledi. Amaçlarının, öğrencilerin edinmesi gereken bilgi ve yetkinliklerden ödün vermeden daha kısa sürede mezun olmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

YENİ SİSTEM NE ZAMAN GELİYOR?


Özvar, hedeflerinin bu düzenlemeyi önümüzdeki akademik yıla yetiştirmek olduğunu, bunun mümkün olmaması halinde ise bir sonraki dönemde hayata geçirmeyi planladıklarını ifade etti. Yeni modele göre her akademik yıl üç dönemden oluşacak.

EN KISA ZAMANDA HAYATA GEÇİRİLECEK!


Özvar, lisans eğitim süresinin 3 yıla indirilmesiyle ilgili olarak, “8 sömestr 4 senede değil ama 3 senede bir öğrencinin bitirmesine imkân verecek düzenlemeyi inşallah en kısa zamanda hayata geçireceğimizi, geçirmeyi istediğimizi siz kıymetli basın mensuplarıyla da paylaşmayı arzu ederiz. Bazen akıllara takılabiliyor; ‘Acaba krediler azalacak mı? Daha mı az ders görülecek?’


Hayır, daha az eğitim ve öğretim olmayacak. Ama biz bir seneden daha fazla istifade etmek istiyoruz. Böylelikle hem mali açıdan, harcamalar bakımından ciddi bir tasarrufta bulunacağız hem de öğrencilerimizin daha kısa sürede hayata atılmasına imkân verecek bir model üzerinde durduğumuzu ifade etmek isterim.” şeklinde ifadelere yer verdi.

#yök
#yükseköğretim
#üniversite
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 24 ARALIK 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi