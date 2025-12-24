Öğrencilere müjde: Yeni eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi planlanıyor üniversitelerde süre düşüyor

EN KISA ZAMANDA HAYATA GEÇİRİLECEK!





Özvar, lisans eğitim süresinin 3 yıla indirilmesiyle ilgili olarak, “8 sömestr 4 senede değil ama 3 senede bir öğrencinin bitirmesine imkân verecek düzenlemeyi inşallah en kısa zamanda hayata geçireceğimizi, geçirmeyi istediğimizi siz kıymetli basın mensuplarıyla da paylaşmayı arzu ederiz. Bazen akıllara takılabiliyor; ‘Acaba krediler azalacak mı? Daha mı az ders görülecek?’





Hayır, daha az eğitim ve öğretim olmayacak. Ama biz bir seneden daha fazla istifade etmek istiyoruz. Böylelikle hem mali açıdan, harcamalar bakımından ciddi bir tasarrufta bulunacağız hem de öğrencilerimizin daha kısa sürede hayata atılmasına imkân verecek bir model üzerinde durduğumuzu ifade etmek isterim.” şeklinde ifadelere yer verdi.