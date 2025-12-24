Öğrencilere müjde: Yeni eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi planlanıyor üniversitelerde süre düşüyor

YÖK Başkanı Erol Özvar, yükseköğretimde lisans programlarının süresinin dört yıldan üç yıla düşürülmesine yönelik hazırlıkların üniversitelerle koordinasyon içinde devam ettiğini belirterek, bu değişikliğin mümkün olan en kısa zamanda uygulanmasının amaçlandığını ifade etti.
Yükseköğretimde kapsamlı bir değişim süreci yürüttüklerini belirten Özvar, artık güncelliğini kaybetmiş ve mezunlarına yeterli katkı sunmayan programların kademeli olarak kapatıldığını, buna karşılık yapay zekâ, dijitalleşme ve yeni teknolojiler odaklı bölümlerin sisteme dahil edildiğini dile getirdi.
YÖK’TEN ÖĞRENCİLERE MÜJDE: SÜRE İNDİRİLECEK!
Özvar, öğrencilerin toplamda yine sekiz dönemlik eğitimi tamamlayacağını, ancak daha yoğun ders planlamasıyla sürenin üç yıla sığdırılabileceğini söyledi. Amaçlarının, öğrencilerin edinmesi gereken bilgi ve yetkinliklerden ödün vermeden daha kısa sürede mezun olmalarını sağlamak olduğunu belirtti.
YENİ SİSTEM NE ZAMAN GELİYOR?
Özvar, hedeflerinin bu düzenlemeyi önümüzdeki akademik yıla yetiştirmek olduğunu, bunun mümkün olmaması halinde ise bir sonraki dönemde hayata geçirmeyi planladıklarını ifade etti. Yeni modele göre her akademik yıl üç dönemden oluşacak.
EN KISA ZAMANDA HAYATA GEÇİRİLECEK!
Özvar, lisans eğitim süresinin 3 yıla indirilmesiyle ilgili olarak, “8 sömestr 4 senede değil ama 3 senede bir öğrencinin bitirmesine imkân verecek düzenlemeyi inşallah en kısa zamanda hayata geçireceğimizi, geçirmeyi istediğimizi siz kıymetli basın mensuplarıyla da paylaşmayı arzu ederiz. Bazen akıllara takılabiliyor; ‘Acaba krediler azalacak mı? Daha mı az ders görülecek?’
Hayır, daha az eğitim ve öğretim olmayacak. Ama biz bir seneden daha fazla istifade etmek istiyoruz. Böylelikle hem mali açıdan, harcamalar bakımından ciddi bir tasarrufta bulunacağız hem de öğrencilerimizin daha kısa sürede hayata atılmasına imkân verecek bir model üzerinde durduğumuzu ifade etmek isterim.” şeklinde ifadelere yer verdi.