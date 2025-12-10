Yeni Şafak
Okuldan çıkan çocuk feci şekilde can verdi: Aile sinir krizi geçirdi

22:1410/12/2025, Çarşamba
IHA
Kocaeli’de eve gitmek için okuldan çıkan 10 yaşındaki çocuğa yaya geçidinde servis minibüsü çarptı. Olay yerine gelen ailesi sinir krizi geçirirken, hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Şehit Oktay Kaya Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Miraç Efe İslam (10), eve gitmek için okuldan çıktı. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Miraç Efe İslam’a, H.T. yönetimindeki servis minibüsü çarptı. 

Çocuk ağır yaralanırken, servis sürücüsü H.T., korkuyla alt sokağa kaçtı. Kazayı duyan İslam’ın ailesi olay yerine gelince sinir krizi geçirdi. İhbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içinde kalan Miraç Efe İslam’ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen İslam kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Servis sürücüsü H.T., polis ekiplerine teslim olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


