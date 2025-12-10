Okuldan çıkan çocuk feci şekilde can verdi: Aile sinir krizi geçirdi

Çocuk ağır yaralanırken, servis sürücüsü H.T., korkuyla alt sokağa kaçtı. Kazayı duyan İslam’ın ailesi olay yerine gelince sinir krizi geçirdi. İhbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içinde kalan Miraç Efe İslam’ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen İslam kurtarılamayarak hayatını kaybetti.