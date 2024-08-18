On binlerce kilometreden sürüklendiler tüm köyü kapladılar: Etrafı neyi kazarsak o çıkıyor

"Etraftan nereyi kazarsak lav cürufları çıkıyor"

Köyün her yerinde lav cürufu olduğunu söyleyen Erdal Hatip, "Buranın mevkii Kamışlı Göl olarak geçiyor. Burada doğal bir göl var. İçerisi tamamen bataklık. Gölün arkasında bir dağ var. Söylenene göre bu dağ asırlar önce aktif bir yanardağmış. Burada halen her yerde lav cürufları var. Tabi bunlar ne zaman olmuştur bilemiyoruz ama atalarımızdan duyduklarımız bunlar. Etraftan nereyi kazarsak lav cürufları çıkar. Köyümüz arazisinde tarım yapılıyor ama lav cürufları çıktığında tarımı engelliyor. Dağın aşağısında bulunan bu doğal göle avcılar geliyor. Ördek avlıyorlar ve almak üzere göle girdiklerinde daha çıkamıyorlar. 80'li yıllarda burada bir kişi böyle boğuldu. Bu alan incelenerek turizme kazandırılabilir" dedi.