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On binlerce kilometreden sürüklendiler tüm köyü kapladılar: Etrafı neyi kazarsak o çıkıyor

11:49 - 18/08/2024 Pazar
IHA
<p>Köylüler bu alanın yetkililerce incelenmesini talep ediyor.</p>
Köylüler bu alanın yetkililerce incelenmesini talep ediyor.

Sivas'ta bir köyde bulunan lav cürufları ve bölgede oluşan doğal göl, dikkatleri üzerine çekiyor.

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Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Kertmekaracaören köyünde ‘Kamışlı Göl' olarak bilinen mevkide bulunan bir dağın, asırlar önce aktif bir yanardağ olduğuna inanılıyor.

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Köylülerin iddiasına göre dağ eteklerinde ve köy içerisinde hemen hemen her alanda lav cürufları bulunuyor.

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Bu cürufların ne zaman oluştuğuna dair kesin bir bilgi olmamakla birlikte köy halkı bölgedeki arazilerde tarım yaparlarken sıkça lav cüruflarıyla karşılaşıyor ve bu durum bazen tarımı olumsuz etkiliyor.

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Bu dağın eteğinde kendiliğinden bir göl oluştuğunu söyleyen köy halkından Erdal Hatip, bölgenin turizme kazandırılması gerektiğini ifade ederek, "Bu alan, dikkatli bir şekilde araştırılıp, uygun şekilde turizme kazandırılırsa hem bölge ekonomisine katkı sağlayabilir hem de doğal güzellikleriyle dikkat çekebilir" dedi.

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"Etraftan nereyi kazarsak lav cürufları çıkıyor"

Köyün her yerinde lav cürufu olduğunu söyleyen Erdal Hatip, "Buranın mevkii Kamışlı Göl olarak geçiyor. Burada doğal bir göl var. İçerisi tamamen bataklık. Gölün arkasında bir dağ var. Söylenene göre bu dağ asırlar önce aktif bir yanardağmış. Burada halen her yerde lav cürufları var. Tabi bunlar ne zaman olmuştur bilemiyoruz ama atalarımızdan duyduklarımız bunlar. Etraftan nereyi kazarsak lav cürufları çıkar. Köyümüz arazisinde tarım yapılıyor ama lav cürufları çıktığında tarımı engelliyor. Dağın aşağısında bulunan bu doğal göle avcılar geliyor. Ördek avlıyorlar ve almak üzere göle girdiklerinde daha çıkamıyorlar. 80'li yıllarda burada bir kişi böyle boğuldu. Bu alan incelenerek turizme kazandırılabilir" dedi.

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#Sivas
#Lav
#Köy
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