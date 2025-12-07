Ordu'nun Perşembe ilçesinde, Perşembe Belediyesi ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi ve Perşembe Kaymakamlığının desteğiyle düzenlenen 6. Hamsi Festivali'nde katılımcılara 7 ton hamsi ikram edildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Perşembe'nin, Türkiye'nin sayılı güzel yerlerinden biri olduğunu söyledi.
Ordu'da hamsi denince akla ilk Perşembe'nin geldiğini belirten Güler, festivalin gelecek yıllarda da devam edeceğini kaydetti.
Güler, ilçeye seyir terası kazandıracakları da sözlerine ekledi.
Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ise festivale katılanlara 7 ton hamsi ikram edildiğini vurguladı.
Yöre sanatçılarının konser verdiği festivalde, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de denizde flyboard gösterisi yaptı.