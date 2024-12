'OĞLUMA, BÜTÜN SIRLARINI ÖĞRETTİM'





Arslan, Ordu tostunu yemek için şehir dışından ve hatta yurt dışından bile gelenlerin olduğunu ifade ederek, “Türkiye'de ün yapmış çeşitli tostlar var ama Ordu tostunun yeri her zaman farklıdır. Ordu tostu, her zaman aranan bir lezzet oldu. Bu tostu yemek için çok uzaklardan gelip, sıraya giriyorlar. Oğluma, Ordu tostunun bütün sırlarını öğrettim. Benden sonra bu işi o devam ettirebilir. Bu yüzden içim rahat. Ordu tostu benimle birlikte yok olup gitmeyecek, her zaman yaşamaya devam edecek” diye konuştu.