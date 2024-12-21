Buraya gelenler tost yaparken beni izliyor, bazen ‘Şunu nasıl yapıyorsun, bunu nasıl yapıyorsun' gibi soru soranlar da oluyor. Beni tost yaparken izleyip, ‘Ne var yani bunu ben de yaparım' diye düşünenler oluyor. Sonra gidiyor, Ordu tostu yaptığını sanıyor ama beceremiyor. Ben bu yüzden 4 kez dükkan değiştirdim. Ben tostu yapıyorum, biri geliyor, ‘Sen buradan git artık tostu ben yapacağım' diyor, yapmayı deniyor ama yapamıyor. Sadece Ordu tostunun benzerini, taklidini yapmış oluyor" dedi.