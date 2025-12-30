Ormanya ve Kuzuyayla Tabiat Parkı bu yıl yaklaşık 5 milyon ziyaretçi ağırladı

Modern altyapısı ve güvenli ortamıyla bu yıl kamp tutkunlarının gözdesi olan Ormanya Kamp Alanı'nı Almanya, Bulgaristan, ABD, Güney Kore, Fransa, İsviçre ve İngiltere başta olmak üzere 40 ülkeden ziyaretçi tercih ederken, alanda 2 bin 794 karavan ve 1474 çadır kuruldu, 678’i yabancı olmak üzere toplam 14 bin 299 kişi konakladı.





Doğa turizminin gözde alanlarında her mevsime uygun düzenlenen 118 etkinlikte 35 bin 471 ziyaretçi ağırlanırken, "Orman Okulu" kapsamında 7-14 yaş grubuna yönelik sekiz farklı eğitim programıyla 1322 çocuk doğayı tanıma, ekosistem bilinci ve sürdürülebilir yaşam konularında eğitim aldı.