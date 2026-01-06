Osmaniye’de dondurucu soğuklar sanayi sitesinde yoğunluğa neden oldu

Kar yağışı ve ardından yaşanan dondurucu soğuklar, birçok aracın çalışmamasına neden oldu. Hazırlıksız yakalanan vatandaşların mağduriyet yaşadığını söyleyen Mehmet Çömez, "İlçemizde iki gün boyunca kar yağışı oldu. Araçların hepsi buz tuttu. Şu an karın erimesiyle birlikte vatandaşlar mağdur oldu. Araçlar çalışmıyor; donanlar var, hararet yapanlar var. Millet antifriz koydurmaya başladı. Vatandaşlar mağdur. Daha önce antifriz koymayanlar hazırlıksız yakalandı. Şu an araçlarına en kısa zamanda antifriz koydurmaları, hortumlarını kontrol ettirmeleri gerekiyor. Gerekli işlemleri en kısa sürede yaptırmalılar" diye konuştu.



