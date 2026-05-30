Otoyolda tartıştığı sürücüyü darbetti: Saldırı anı kamerada

17:2730/05/2026, Cumartesi
DHA
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisinde bir cip sürücüsü, tartıştığı otomobil sürücüsünü darbetti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Kurban Bayramı tatili dönüşü nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşandığı Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisinde meydana geldi.


34 UC 4257 plakalı cip sürücüsü, trafikte tartıştığı bir otomobilin sürücüsünün önünü kesip, aracından indi. Cip sürücüsü, otomobil sürücüsüne yumruk atıp, boğazını sıktı.


Bu sırada eşine yapılan saldırıyı önlemeye çalışan kadın da elinden yaralandı. Çevrede bulunan diğer sürücülerin müdahalesiyle cip sürücüsü, aracına bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.


Otomobil sürücüsü ve eşi, jandarma karakoluna giderek şikayetçi oldu. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

