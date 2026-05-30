Oyun oynarken yakılan mum daireyi küle çevirdi

20:2330/05/2026, Cumartesi
IHA
Antalya’da 12 katlı bir apartmanın 9. katında bir çocuğun oyun oynarken yaktığı mum daireyi küle çevirdi.

Yangın, Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi 32019 sokakta bulunan bir sitedeki 12 katlı apartmanın 9. katında meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, apartmanın 9. katında bulunan bir daireden dumanlar çıktığını gören site 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. 

 Bu sırada üst katlarda bulunan daire sahipleri dumanların çıktığı dairenin kapısını çalarak durumu haber verdi. Daire sahipleri ve diğer vatandaşlar yangına kendi imkanları ile müdahale etmek isterken alevler tüm daireyi sardı.

Üst katlardaki vatandaşlar binayı tahliye etti


İhbarla adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Daireyi saran alevler nedeniyle üst katlarda bulunan diğer apartman sakinleri binayı tahliye ederken adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 

Ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Yangın nedeniyle daire küle dönerken, yangının dairede ikamet eden çocukların oyun oynarken yaktığı mum nedeniyle çıktığı öğrenildi.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
