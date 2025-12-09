Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde tehlike: En çok mikroplastik Bozburun'da tespit edildi

Yazın en yüksek mikroplastik miktarı marinaların bulunduğu bölgede tespit edildi





Güven, yerleşimden uzak olmasına rağmen Knidos'ta görülen kirliliğin, Rodos yakınındaki girdap akıntısının suyu biriktirip yayması sonucu yalnızca karasal değil, açık denizden kaynaklı olarak da sahillere taşımış olabileceğini aktardı.





İnceleme yapılan istasyonların genelinde ilkbahar ve yaz döneminde diğer iki mevsime kıyasla daha yüksek kirlilik gözlemlendiğini belirten Güven, "Yerleşim alanlarına yakın bölgeler için yaz dönemi en kirli dönem ancak kış döneminde de 56 partiküle ulaşan kirliliklerin olduğunu gördük. Örneğin kışın Selimiye'de 56 mikroplastik tespit ettik. Bu da bize oradaki kirliliğin tamamen kıyısal kaynaklı olmadığını, deniz taşınımının etkili olduğunu, ikincisi de mevsimsel örneklemelerde o anda bölgede aktif olan faktörlere bağlı kirlilik durumunun değiştiğini göstermekte. Marina bölgesinde yazın çok yüksek değerler bulunurken, kışın kirlilikte marinaların aktif olduğu noktalardan ziyade yerel halkın yaşadığı alanlarda artış görüyoruz." diye konuştu.





Güven, Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde tespit edilen mikroplastiklerin büyük bir kısmının tekstil liflerinden oluştuğunu ve bu durumun deniz yaşamı üzerinde birçok olumsuzluğa sebebiyet verebileceğini ifade etti.

Koruma alanlarındaki mevzuat kısıtlamalarına rağmen, bölge halkının tarımsal faaliyetleri ve turistlerin gündelik kullanımı sonucunda oluşan atıkların kirliliğe neden olduğuna işaret eden Güven, şöyle devam etti:





"Plajların arka tarafındaki tarım arazileri plajlara sıfır pozisyonda ve oradaki tarımsal aktiviteler plaj bölgelerine kirlilik olarak yansıyor. Değerlendirmelerimizde tespit ettiğimiz kirletici tipleri içerisinde sulamalarda kullanılan hortumlar çok yoğun bir miktara sahip, bunun yanında fide kelepçeleri veya fide taşımada kullanılan plastik kaplar da bölgede gözlenen tarımsal kaynaklı diğer atık tipleri. Onun ötesinde bölgede tespit ettiğimiz kirleticilerden biri de gübre çuvalları. Aynı zamanda bölgede tarımsal zararlılarla mücadele kapsamında kullanılan ilaçların şişeleri de gözlemlenmekte. Bu durum koruma alanının yasal yükümlülükler doğrultusunda kontrolü dışında kalan bölge halkı tarafından yürütülen faaliyetlerin de regüle edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor çünkü bölgede sürdürülen günlük faaliyetlerin bu bölgeye olumsuz bir etkisi var."