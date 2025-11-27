Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Papa 14. Leo’nun ziyareti öncesi İznik ilçesinde güvenlik üst seviyeye çıkarıldı

Papa 14. Leo’nun ziyareti öncesi İznik ilçesinde güvenlik üst seviyeye çıkarıldı

22:3027/11/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
<p>İznik'te emniyet ekipleri güvenlik denetimini sıklaştırdı</p>
İznik'te emniyet ekipleri güvenlik denetimini sıklaştırdı

Bursa'nın İznik ilçesinde, Papa 14. Leo’nun ziyaretine kısa süre kala güvenlik önlemleri artırıldı. İlçenin giriş-çıkış noktaları ile işlek cadde ve sokaklarında polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Yaklaşık 50 ekip ve 200’e yakın personelin görev aldığı uygulamalarda, durdurulan araçların sürücü ve yolcularının kimlik kontrolleri yapıldı. Yetkililer, ziyaret süresince herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Uygulamalarda yaklaşık 50 ekip ve 200’e yakın personel görev aldı

İlçe genelindeki yaya ve motorize devriyeleri aralıksız devam ediyor

İlçenin giriş-çıkış noktaları ile işlek cadde ve sokaklarında denetim sıklaştırıldı

#Papa
#Güvenlik
#Ziyaret
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde kaçıncı sırada? Kaç puanı var? İşte son durum