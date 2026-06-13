Pendik Marmaray'da ortalık karıştı: İstasyonda tekme tokatlı kavga

Bu sırada orada bulunan ve saldırgandan yumruk yiyen temizlik görevlisi ise yere düşen kişiye, tepki gösterdi. "Bana niye vuruyorsun? Ben temizlik yapıyorum" diyen temizlik görevlisi, bu kişiye tokat attı. Görevlilere saldıran 2 kişi, güçlükle kontrol altına alınarak polis ekiplerine teslim edildi.