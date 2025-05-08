Plakada vida dönemi sona eriyor: Uymayanlara ağır cezalar geliyor

Türkiye’de 32 milyonu aşkın aracı ilgilendiren önemli bir değişiklik yürürlüğe giriyor.





Araç muayene sürecinde bugüne kadar sadece harf ve rakamların arasına takılan vida "ağır kusurlu" olarak kabul ediliyordu.





Ancak yeni uygulamayla artık plakanın neresinde olursa olsun vida bulunması, muayeneden geçmek için engel teşkil edecek.



