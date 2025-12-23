Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eskişehir
Porsuk Çayı'nda aranan öğretmen 2 kilometre ötede bulundu: Yakınları acı haberi alınca kahroldu

Porsuk Çayı'nda aranan öğretmen 2 kilometre ötede bulundu: Yakınları acı haberi alınca kahroldu

14:4223/12/2025, Salı
IHA
Sonraki haber

Eskişehir’de Porsuk Çayı’nda arandığı yerden yakalaşık 2 kilometre ötede cansız bedeni bulunan 2 çocuk babası Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan’ın (51) cesedi otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, 7 gün önce kaybolan ve günlerdir çok sayıda arama kurtarma ekibi tarafından aranan Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan’ın cesedi arandığı Gökmeyden Mahallesi’nin yaklaşık 2 kilometre uzağında Gündoğdu Mahallesi Mihalıççık Caddesi yanındaki Porsuk Çayı’nda bulundu.

Yakınları Arslan’ın cansız bedeninin bulunmasının ardından bölgeye koşarken, öğretmenin eşi Fadime Arslan’ın feryat ederek gözyaşlarına boğulduğu öğrenildi.





Ekiplerce halat yardımıyla çıkarılan cenaze Eskişehir Şehir Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Öğretmenin kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

#eskişehir
#porsuk
#porsuk çayı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Recep ayı ne zaman bitecek? 2026 Diyanet takvimine göre Recep ayının son günü