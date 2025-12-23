Porsuk Çayı'nda aranan öğretmen 2 kilometre ötede bulundu: Yakınları acı haberi alınca kahroldu

Edinilen bilgilere göre, 7 gün önce kaybolan ve günlerdir çok sayıda arama kurtarma ekibi tarafından aranan Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan’ın cesedi arandığı Gökmeyden Mahallesi’nin yaklaşık 2 kilometre uzağında Gündoğdu Mahallesi Mihalıççık Caddesi yanındaki Porsuk Çayı’nda bulundu.