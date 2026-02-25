Yeni Şafak
Rize'de fırtına: Yol kenarındaki ağaçlar devrildi

Rize’de fırtına: Yol kenarındaki ağaçlar devrildi

15:3225/02/2026, Çarşamba
G: 25/02/2026, Çarşamba
DHA
Rize'de etkili olan fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar, caddeyi ulaşıma kapattı. Ekipler, bölgede temizlik çalışmaları başlattı. Yol, çalışmalarının tamamlanmasından sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte öğleden sonra etkili olan fırtına nedeniyle Eminettin Mahallesi’ndeki yol kenarındaki ağaçlar yola devrildi. 

Yol ulaşıma kapandı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri ve belediye personeli sevk edildi. 

Ekipler yolda güvenlik önlemi alırken, belediye personeli temizlik çalışması başlattı.

Ekipler tarafından yoldaki ağaçlar da temizlendi, yıkılma tehlikesi bulunan bazı ağaçlar da tedbiren kesildi. 

#Rize
#fırtına
#ağaç
