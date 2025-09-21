Yeni Şafak
Rize'de sele rağmen rafting yaptılar

15:2921/09/2025, Pazar
DHA
Rize’de selin ardından ekiplerin yol onarım çalışmaları sürerken, kentte debisi ve su seviyesi yükselen Fırtına Vadisi’nde rafting tutkunları da sele rağmen botla girdikleri derede adrenalin yaşadı.

4 kişinin, iş makinelerinin çalışmaları arasında rafting yaptığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Öte yandan debisi artan derelerden yeni görüntüler de ortaya çıktı. 

Görüntülerde çamurlu suyla dolan derelerde suların hızla Karadeniz’e doğru ilerlediği anlar yer aldı.

İşte bölgeden görüntüler...

