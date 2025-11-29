Yeni Şafak
Rize’de üç katlı binanın kömürlüğünde çıkan yangın söndürüldü

23:4829/11/2025, Cumartesi
DHA
Rize'de 3 katlı binanın kömürlüğünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle üst katlara sıçramadan söndürüldü.

İlçeye bağlı Engindere Mahallesi’nde engebeli arazide yer alan 3 katlı binanın kömürlüğünde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede kömürlüğü tamamen sararken, yoğun dumanı gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Araçların ulaşamadığı eve ekipler, itfaiye hortumlarını yamaç araziden taşıyarak yangına müdahale etti. Alevler, itfaiyenin çalışmasıyla üst katlara sıçramadan söndürüldü.

 Ekipler soğutma çalışmasının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. 

#Rize
#Kömürlük
#Yangın
