Saat 13.00’te başlayacak 1,5 gün tatil olacak: Milyonlarca öğrenci ve öğretmene müjde

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yaklaşılırken, vatandaşların ve özellikle öğrenci velileri ile kamu çalışanlarının gündemindeki en önemli konu, 28 Ekim'in tatil durumu. Peki, "28 Ekim yarım gün mü?" veya "28 Ekim öğleden sonra tatil mi?".