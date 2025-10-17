Saat 13.00’te başlayacak 1,5 gün tatil olacak: Milyonlarca öğrenci ve öğretmene müjde

28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken, “28 Ekim tatil mi?”, “okullar yarım gün mü?” soruları milyonlarca öğrencinin ve velinin gündeminde. İşte 2025 yılı resmi takvimine göre detaylar…
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yaklaşılırken, vatandaşların ve özellikle öğrenci velileri ile kamu çalışanlarının gündemindeki en önemli konu, 28 Ekim'in tatil durumu. Peki, "28 Ekim yarım gün mü?" veya "28 Ekim öğleden sonra tatil mi?".
Resmi tatil mevzuatına göre 29 Ekim, tam gün resmi tatil iken, 28 Ekim'in durumu özel bir madde ile belirlenmiştir. Peki, Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim tatil mi?
28 Ekim tatil mi, yarım gün mü?
Evet, Resmî mevzuata göre 28 Ekim, Cumhuriyet Bayramı arifesi olması sebebiyle yarım gün resmî tatil olarak kabul ediliyor.
Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, 28 Ekim Salı günü kamu kurumlarında mesai 13.00’te sona erecek.
28 Ekim okullar tatil mi? Dersler ne zaman bitecek?
İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm okullarda sabah dersleri yapılacak, öğleden sonra ise ders işlenmeyecek.
Yani öğrenciler için 28 Ekim günü öğleden sonra tatil başlamış olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm eğitim kurumları bu düzenlemeye tabi olacak
1,5 gün tatil fırsatı
Bu yıl Cumhuriyet Bayramı tatili, öğrenciler ve kamu çalışanları için toplamda 1,5 gün sürecek.
Tatil, 28 Ekim Salı günü saat 13.00’ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim Çarşamba günü tam gün olarak devam edecek.
Çalışanlar 30 Ekim Perşembe sabahı yeniden mesaiye dönecek.