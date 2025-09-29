Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru süreci başladı: İşte kadro dağılımı, başvuru tarihleri ve ekranı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeni bir müjdeyi paylaştı. Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu 37 bin kişilik istihdam planının ikinci etabına geçildiğini belirterek, toplamda 18 bin personel alınacağını açıkladı. Öte yandan sabah saatlerinde ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla beraber sürece ilişkin kılavuz da adayların erişimine açıldı.
Sağlık Bakanlığı 2025 personel alımı için düğmeye bastı. Bakan Kemal Memişoğlu’nun açıkladığı duyuruya göre, toplamda 18 bin yeni sağlık personeli istihdam edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği 37 bin kişilik alımın ikinci aşamasında 15 bin 247 sözleşmeli personel KPSS puanıyla, 2 bin 753 kişi ise sürekli işçi statüsünde alınacak. Hemşire, ebe, acil tıp teknikeri, diyetisyen ve psikolog gibi farklı branşlarda yapılacak alımlar için başvurular yayımlanan kılavuzla beraber başladı.
SAĞLIK BAKANI MÜJDEYİ VERDİ
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 37 bin kişilik sağlık personeli alımının ilk aşamasında 19 bin kişinin istihdam edildiğini hatırlattı.
Memişoğlu, ikinci aşamanın başladığını belirterek, 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacağını bildirdi.
Bakan, sözleşmeli personel alımı için tercihlerin ÖSYM’nin resmî internet sitesinde yayımlanacak kılavuz üzerinden yapılacağını, sürekli işçi alımına ilişkin ilanların ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından duyurulacağını kaydetti.
Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı
Yeni personel alımı kapsamında dağılım şu şekilde olacak:
6 bin 445 hemşire
1.809 acil yardım teknikeri
805 ebe
166 anestezi teknikeri
116 diyetisyen
63 psikolog
BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı tercihleri, 29 Eylül Pazartesi günü başladı ve 6 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.
Sözleşmeli personel alımı için süreç, ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS/5 kılavuzu ile başlayacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte ÖSYM AİS üzerinden başvuru yapabilecek.
İşçi alımı için ise başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. İlgili kılavuzda başvuru tarihleri ve detaylar yer alacak.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.
Sağlık Bakanlığı KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu yayımlandı. Adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 6 Ekim saat 23.59'a kadar yapabilecek.
Tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.