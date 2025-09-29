Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru süreci başladı: İşte kadro dağılımı, başvuru tarihleri ve ekranı

Memişoğlu, ikinci aşamanın başladığını belirterek, 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacağını bildirdi.





Bakan, sözleşmeli personel alımı için tercihlerin ÖSYM’nin resmî internet sitesinde yayımlanacak kılavuz üzerinden yapılacağını, sürekli işçi alımına ilişkin ilanların ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından duyurulacağını kaydetti.