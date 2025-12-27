Sağlık durumuyla endişelendirmişti: Ufuk Özkan’ın son hali ortaya çıktı

Geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınan oyuncu Ufuk Özkan, uzun bir aranın ardından Konya’da görüntülendi. Ünlü oyuncunun son görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
Sağlık durumu iyi olduğu söylenen 50 yaşındaki Özkan'ın kendisi gibi oyuncu kardeşi Umut Özkan, ağabeyinin değerlerinin düştüğü ve tedbir amaçlı yoğun bakımda olduğunu açıkladı.
"Şu an iyiyim"
Ünlü oyuncu, birkaç gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu oldu. Hastaneden çıktıktan sonra açıklama yapan Ufuk Özkan, kendisini arayanlara teşekkür etti ve şu ifadeleri kullandı:
"Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim."
Kısa süre sonra sahnelere döndü
Geçirdiği rahatsızlığın ardından rol aldığı tiyatro oyunuyla yeniden sahneye çıkan, bir çocuk babası oyuncu Ufuk Özkan’dan aylar sonra yeni görüntüler ortaya çıktı.
Konya'da bir restorana giden Özkan'ın işletme tarafından yayınlanan videosu sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü oyuncuya, hayranlarından "Afiyet şifa olsun, gülen yüzün hiç solmasın güzel adam", “Acil şifalar diliyorum", “Geçmiş olsun” gibi yorumlar geldi.