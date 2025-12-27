Sağlık durumuyla endişelendirmişti: Ufuk Özkan’ın son hali ortaya çıktı

"Şu an iyiyim"

Ünlü oyuncu, birkaç gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu oldu. Hastaneden çıktıktan sonra açıklama yapan Ufuk Özkan, kendisini arayanlara teşekkür etti ve şu ifadeleri kullandı:

"Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim."