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Sağlık görevlisinin 20 saniyedeki müdahalesi genci ameliyattan kurtardı: İlk yardım hamlesi sosyal medyada ilgi odağı oldu

Sağlık görevlisinin 20 saniyedeki müdahalesi genci ameliyattan kurtardı: İlk yardım hamlesi sosyal medyada ilgi odağı oldu

11:4314/06/2025, Cumartesi
IHA
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Hatay'da havuzda yüzerken omzu çıkan ve ‘Ameliyata girip omzumu yerine oturturlar' diyerek düşünen Hüseyin Kutaç, sağlıkçı Rahim Cüneydioğlu'nun tek hamlesiyle rahat nefes aldı. Sağlıkçının rahatlatan ilk yardım hamlesi sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Kumlu ilçesinde yaşayan Hüseyin Kutaç, serinlemek için gittiği havuzda yüzerken düşerek omzunu çıkardı. Omzu çıktığı için acılar içinde kıvranan Kutaç'ı gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekibinde görevli sağlıkçı Rahim Cünedioğlu, Kutaç'a ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Sağlıkçı Cünedioğlu'nun tek hamlede çıkan omzu yerine oturttu ve yere düşerek omzu çıkan Kutaç rahat nefes aldı.

Kutaç'ın çıkan omzunun tek hamlede sağlıkçı Cünedioğlu tarafından tek hamlede yerine oturtulduğu anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu. Kutaç, ‘Ameliyata girip omzumu yerine koyarlar' diye düşündüğünü ifade ederek ambulansın içinde 20 saniye bile sürmeden acısının son bulmasına şaşırdığını söyledi.

"Ambulansta 20 saniye bile sürmeden omzumu yerine masajla yerine oturttular"

Sağlıkçının tek hamlede çıkan omzunun yerine koymasına inanamadığını ifade eden Hüseyin Kutaç, "Havuza gitmiştim. Havuzun kenarında düşüp omzum çıkmıştı, sonra 112 Acil ekipleri geldi. Ambulansın içinde omzumu iyileştirdiler. Omzum çıktığı an biri videomu çekmişti. Sosyal medyada paylaşılmış. Bende görünce çok şaşırdım. Gece yarısı arkadaşlarım beni arayarak haber ettiler. Omzum çıktığında canım gerçekten çok acıyordu.

Bu acıyı yaşayanlar beni anlayabilirler. Sağlık ekibindeki Rahim abiye çok teşekkür ederim, o beni iyileştirdi, ondan Allah razı olsun. Ben de ona bu video neden bu kadar popüler oldu diye sordum. Bazılarının omzu ameliyatla yerine oturtulurken benimki ameliyatsız olduğu için popüler oldu. Omzuma masaj yaparken çok acım vardı ama omzumu yerine oturttuktan sonra bir rahatlama geldi. Ben masajla omzum yerine gireceğini düşünmedim. Ben kesin ameliyata girerim ve omzumu yerine oturttular diye düşündüm. Omzum çıktığında parmaklarımı oynatınca, omzumu yerine oturtulabilir diye düşündüm. Ambulansta 20 saniye bile sürmeden omzumu yerine masajla yerine oturttular" ifadelerini kullandı.

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