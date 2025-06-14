Sağlık görevlisinin 20 saniyedeki müdahalesi genci ameliyattan kurtardı: İlk yardım hamlesi sosyal medyada ilgi odağı oldu

Bu acıyı yaşayanlar beni anlayabilirler. Sağlık ekibindeki Rahim abiye çok teşekkür ederim, o beni iyileştirdi, ondan Allah razı olsun. Ben de ona bu video neden bu kadar popüler oldu diye sordum. Bazılarının omzu ameliyatla yerine oturtulurken benimki ameliyatsız olduğu için popüler oldu. Omzuma masaj yaparken çok acım vardı ama omzumu yerine oturttuktan sonra bir rahatlama geldi. Ben masajla omzum yerine gireceğini düşünmedim. Ben kesin ameliyata girerim ve omzumu yerine oturttular diye düşündüm. Omzum çıktığında parmaklarımı oynatınca, omzumu yerine oturtulabilir diye düşündüm. Ambulansta 20 saniye bile sürmeden omzumu yerine masajla yerine oturttular" ifadelerini kullandı.