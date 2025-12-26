Yeni Şafak Gazetesi'nin 26 Aralık 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Enerjiye 4 milyar dolarlık finansman
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026’da enerjide dış finansmanın daha güçlü şekilde devreye gireceğini, sukuk ihracı ve uluslararası kredilerle 4 milyar dolarlık kaynağın gelmesini hedeflediklerini açıkladı. Bayraktar, 70 yıllık nükleer hayalini gerçeğe dönüştürecek Akkuyu NGS’nin de 2026’nın en önemli gündem maddeleri arasında olduğunu belirtti.
İsrail'in sahada karşılığı yok
İsrail, Yunanistan ve Rum Kesimi’nin gerçekleştirdiği üçlü zirve, yapılan açıklamalar ve alınan kararlara ilişkin MSB net karşılık verdi: Bahse konu girişimin askeri açıdan Türkiye'ye karşı bir tehdit oluşturması söz konusu değildir. İsrail'in Türkiye'ye yönelik açıklamalarının ve bölgede gerilimi artırabilecek söylemlerinin, sahadaki gerçekler ve uluslararası hukuk çerçevesinde herhangi bir karşılığı bulunmamaktadır.
Hedef yeniden şampiyonluk
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig’de ilk yarının sona ermesinin ardından Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde basın mensuplarıyla değerlendirme toplantısı düzenledi. Özbek, hedefleri olan 26. şampiyonluk için çalıştıklarını söyledi.