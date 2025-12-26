Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sahada karşılığı yok

Sahada karşılığı yok

04:0026/12/2025, Cuma
G: 26/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 26 Aralık 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 26 Aralık 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Enerjiye 4 milyar dolarlık finansman

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026’da enerjide dış finansmanın daha güçlü şekilde devreye gireceğini, sukuk ihracı ve uluslararası kredilerle 4 milyar dolarlık kaynağın gelmesini hedeflediklerini açıkladı. Bayraktar, 70 yıllık nükleer hayalini gerçeğe dönüştürecek Akkuyu NGS’nin de 2026’nın en önemli gündem maddeleri arasında olduğunu belirtti.

İsrail'in sahada karşılığı yok

İsrail, Yunanistan ve Rum Kesimi’nin gerçekleştirdiği üçlü zirve, yapılan açıklamalar ve alınan kararlara ilişkin MSB net karşılık verdi: Bahse konu girişimin askeri açıdan Türkiye'ye karşı bir tehdit oluşturması söz konusu değildir. İsrail'in Türkiye'ye yönelik açıklamalarının ve bölgede gerilimi artırabilecek söylemlerinin, sahadaki gerçekler ve uluslararası hukuk çerçevesinde herhangi bir karşılığı bulunmamaktadır.

Hedef yeniden şampiyonluk

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig’de ilk yarının sona ermesinin ardından Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde basın mensuplarıyla değerlendirme toplantısı düzenledi. Özbek, hedefleri olan 26. şampiyonluk için çalıştıklarını söyledi.

#gündem
#manşet
#gazete
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün? 2026 Ramazan ve bayram takvimi açıklandı