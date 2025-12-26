İsrail'in sahada karşılığı yok

İsrail, Yunanistan ve Rum Kesimi’nin gerçekleştirdiği üçlü zirve, yapılan açıklamalar ve alınan kararlara ilişkin MSB net karşılık verdi: Bahse konu girişimin askeri açıdan Türkiye'ye karşı bir tehdit oluşturması söz konusu değildir. İsrail'in Türkiye'ye yönelik açıklamalarının ve bölgede gerilimi artırabilecek söylemlerinin, sahadaki gerçekler ve uluslararası hukuk çerçevesinde herhangi bir karşılığı bulunmamaktadır.