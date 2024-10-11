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Sakarya ve Kastamonu'da kuzey ışıkları gözlendi

Sakarya ve Kastamonu'da kuzey ışıkları gözlendi

07:5011/10/2024, Cuma
AA
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Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Sakarya'nın Kocaali ilçesinden de gözlendi.

Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Sakarya'nın Kocaali ilçesinden de gözlendi.

Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Sakarya'nın Kocaali ilçesinden de gözlendi.

Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Sakarya'nın Kocaali ilçesinden de gözlendi.

Kastamonu'da kuzey ışıkları görüldü. Kuzey ışıkları, Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki Çatalzeytin, Abana ve İnebolu ilçelerinde gözlemlendi.


Kuzey ışıkları, Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki Bozkurt ilçelerinde gözlemlendi.

Kuzey ışıkları, Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki Bozkurt ilçelerinde gözlemlendi.

#Sakarya
#Kastamonu
#kuzey Işıkları

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